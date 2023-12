Rally Fettunta, che show nel Chianti. Superauto "R5" all’assalto del podio

Oggi e domani due giornate di spettacolo sulle strade del Chianti per il 44° Rally della Fettunta, dedicato all’olio extravergine di oliva che si produce nella zona. Quest’anno l’evento, organizzato dalla Scuderia Valdelsa Corse in collaborazione con Scuderia Motor Team e l’Automobile Club Firenze, si svolgerà su due giorni e rivedrà la partecipazione delle auto storiche, che vi correranno per la 16a volta. Esordio assoluto, invece, per le top-car della categoria R5, le vetture protagoniste nel campionato del mondo.

Al via 68 partenti, fra rally moderno e storico, che si daranno battaglia per entrare nell’Albo d’oro della manifestazione che accoglie ogni anno anche piloti che provengono dall’estero. Fra i favoriti una pattuglia della Valdelsa che correrà su Skoda Fabia ed è formata da Alessandro La Ferla al debutto con una R5, che porta in gara una vettura della Gima Autosport ed è navigato da Giacomo Matteuzzi; Paolo Anselmi e il copilota Andrea Nardini, portacolori Valdelsa, su auto del team D’Ambra; e Andrea Mazzocchi con Sara Torielli, anche loro su Gima. Chance di podio pure per l’altoatesino Bernd Zanon e il grossetano Francesco Paolini, già vincitore del Fettunta 2018. Per la classifica assoluta fari puntati sul trevigiano Mattia Zanin e il versiliese Gianandrea Pisani. Zanin, 22 anni, per la terza volta al Fettunta, è su Toyota Yaris Gr 4x4, marchio campione del mondo rally costruttori e piloti 2023; è reduce dal suo primo Europeo e dal terzo posto al Rally di Scandicci: primo podio conquistato in Italia dalla marca giapponese. Poi Gianandrea Pisani, campione italiano rally 2023 per le 2 ruote motrici, su Renault Clio Rally 5 della Jolly Racing Team; il veneto Daniele Fiocco su Clio Williams della Top Rally; il toscano Paolo Moricci su Clio Rally 4; l’emiliano Davide Incerti su Citroen Ds3 R3, Alberto Nocentini e Roberto Pilat, su una Subaru Impreza classe N4 e una 205 Rally.

Per il terzo anno consecutivo vedremo il tedesco Wolfgang Irlacher su Peugeot 208 Rally 4, che troverà nella stessa classe anche l’equipaggio della Valdelsa Corse composto da Matteo Corti e Cristian Pollini, e la folignate Chiara Galli – unica donna in gara - in classe Rally5 su Renault. In mostra esemplari degli anni ’70 e ’80 fra i quali la Lancia Delta Integrale 16v di Riccardo Errani, la Ford Sierra di Vito Lombardo, la Renault 11 turbo di Luigi Casagli, tre Alfetta Gtv di Fantei, Baghin e Viola, la Peugeot 205 di Fei e Pistolesi, e numerose A112 Abarth, Opel, Vw Golf e Peugeot 309. Auto moderne e storiche correranno sullo stesso tracciato. Partenza oggi alle 15 da Barberino Val d’Elsa, arrivo domani a Tavarnelle in piazza Matteotti alle 16 dopo 219,6 km complessivi. Mappa e tabella di marcia con tutti i dettagli sul sito www.valdelsacorse.it.

Franco Morabito