Rally Internazionale del Casentino: iscrizioni aperte per la gara a Bibbiena

BIBBIENAÈ iniziato il conto alla rovescia per il Rally Internazionale del Casentino, da venerdì infatti i piloti potranno iscriversi a questa attesissima gara che si terrà venerdì 11 e sabato 12 luglio. E la Scuderia Etruria ha studiato un interessante percorso per gli oltre cento chilometri della sfida distribuiti su sette prove speciali. Grande novità di quest’anno, a beneficio del pubblico, è l’inserimento nel programma della super prova spettacolo Bibbiena, che si svolgerà sull’asfalto di piazzale John Lennon in un circuito ad anello di un chilometro e cento metri, con le vetture che si sfideranno in un confronto "uno contro uno", esaltando la spettacolarità dell’iniziativa. La cittadina di Bibbiena ospiterà la direzione gara, segreteria e sala stampa della manifestazione, mettendo a disposizione Villa La Mausolea, già quartier generale dell’evento. Le iscrizioni al Rally internazionale del Casentino si apriranno venerdì fino a venerdì 4 luglio.

Poppi, nella splendida cornice del castello dei Conti Guidi ambienterà le sessioni di verifica sportiva e tecnica, in programma tra giovedì 10 e venerdì 11 luglio, giornata che vedrà accendere i motori sull’asfalto dello shakedown, previsto in località Lonnano dalle ore 12 alle ore 17. Venerdì sera, alle ore 20,40, la partenza delle vetture dal parco assistenza nella zona industriale La Ferrantina, a Bibbiena. La location farà da cornice alla prima prova speciale, la Sps Bibbiena.

Sonia Fardelli