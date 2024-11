Rally, la specialità due ruote motrici. La Bb Competition conquista il titolo tricolore. Il trionfo a Sanremo: "Stagione da incorniciare»

Gli spezzini della Bb Competition hanno vinto, grazie a Gianandrea Pisani, il Campionato Italiano 2 Ruote Motrici 2024. La scuderia ceparanese, compartecipe del successo ottenuto dal suo pilota portacolori, ha archiviato la programmazione tricolore centrando il massimo obiettivo al Rallye Sanremo, in un contesto che ha visto il driver pietrasantino affiancato da Massimo Moriconi sulla Peugeot 208 Rally4 schierata da Lion Team, esemplare equipaggiato con pneumatici Michelin. Centosedici i chilometri competitivi, distribuiti su dieci prove speciali, con partenza e arrivo da corso Imperatrice. La vittoria di Pisani nel Tricolore è maturata grazie ai successi di categoria conquistati sull’asfalto del Rally Il Ciocco, del Rally Regione Piemonte, della Targa Florio, del Rally Due Valli e concretizzata nel weekend con il terzo posto al Rallye Sanremo. Per l’alfiere del sodalizio presieduto da Claudio Arzà, si tratta del secondo ‘scudetto’ in carriera. Pisani prima della gara, si trovava in seconda posizione, ma è riuscito a bissare il successo dello scorso anno. Grande la soddisfazione di Gianandrea Pisani all’arrivo del Rally Sanremo.

"Una stagione intensa, la squadra mi ha sempre messo nelle migliori condizioni per essere competitivo. Il mio più grande grazie va a Bb Competition e Lion Team per l’opportunità offerta, oltre a tutti i partner coinvolti. Ringrazio Claudio Arzà, che ha fatto tanto per noi, Michelin nella persona di Massimo Tosi per Lunigiana Gomme, Rally Dreamer TV ed il mio copilota Massimo Moriconi, è stato l’altro cinquanta per cento del risultato finale". Un 71° Rallye Sanremo concluso con la vittoria di Giandomenico Basso, affiancato da Lorenzo Granai sulla GR Yaris Rally2 di Toyota Gazoo Racing Italy, al secondo trionfo stagionale dopo quello ottenuto in Piemonte.

Marco Magi