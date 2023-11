Rally. Mazzetti e Cecchi trionfano. Arriva un nuovo titolo tricolore

Prato ha un nuovo titolo tricolore. E’ quello conquistato da Susanna Mazzetti e Andrea Cecchi, la coppia pratese da rally, alla finale nazionale della Coppa Italia a Cassino. La gara valeva una stagione intera, quattro partecipazioni in sesta zona più la finale, un programma organizzato insieme al partner Luilor ed al Team Katori, insieme anche a Roger Tuning, che ha fornito la Skoda Fabia Rally2R5 utilizzata da Mazzetti e Cecchi. Una gara non facile per i due pratesi, su strade mai viste prima, con "l’obbligo" comunque di arrivare ad accarezzare la bandiera a scacchi, in due giorni di sfide decisamente ostici. "Una gioia indescrivibile – commenta Susanna Mazzetti, a missione compiuta –. Non era scontato nulla, specie in una gara dura come questa, che ha messo a dura prova la mia resistenza fisica. E’ un successo non solo mio, ma anche di Andrea Cecchi. Sono felice di aver portato questo titolo a Prato, che vanta una lunga tradizione rallistica, adesso un po’ sopita; spero che serva per risvegliare la passione in città".