RALLY. Mazzetti, è l’ora dell’ultima prova

Ultimo impegno stagionale per Susanna Mazzetti e Andrea Checchi, la coppia pratese da rally in procinto di partecipare alla finale nazionale della Coppa Italia a Cassino. Gara che vale una stagione per Mazzetti, che ha già vinto il titolo regionale femminile e adesso si presenta all’impegno che può dare senso compiuto all’attività organizzata insieme al parnet Luilor e al Team Katori con la Skoda Fabia Rally2R5 di Roger Tuning. La gara entrerà nel vivo oggi, con lo shakedown confermato a Belmonte Castello. Lo stesso tratto della località frusinate ospiterà anche la prima prova speciale in programma alle 19:04, dopo la cerimonia di partenza prevista a Cassino in Corso della Repubblica alle 18:30. I riflettori si sposteranno poi sulla Provincia di Caserta, dove alle 20 andrà in scena la seconda prova speciale, la "Rocca d’Evandro Show". Dalle 20.40 i concorrenti faranno ritorno a Cassino per il riordino notturno.