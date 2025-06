Rally Montecatini Terme e Valdinievole 2024: al via le iscrizioni per la 40ª edizione

Nel 2024 furono gli aostani Vona e D’Agostino a trionfare, a bordo della Skoda Fabia del team di Serravalle Pistoiese Pavel Group. E il Rally Montecatini Terme e Valdinievole, giunto alla quarantesima edizione, prenderà il via a fine mese: nel frattempo si sono aperte le iscrizioni, che chiuderanno il prossimo 20 giugno. Una rassegna sportiva nata nel 1985 e che rispetto alle ultime edizioni avrà il proprio centro ancor più nella città termale: le verifiche pre-gara si terranno ad esempio presso il Palazzo del Turismo ed è previsto un controllo orario all’interno dell’Ippodromo Snai Sesana. Ma la sfida coinvolgerà anche i territori e gli abitati di Lamporecchio, Larciano e Massa e Cozzile: a Lamporecchio ci sarà un riordino in piazza Berni, Larciano sarà luogo di verifiche tecniche ed ospiterà il parco assistenza per la prova di Massa e Cozzile. L’obiettivo è quindi quello di coinvolgere come di consueto una platea più ampia.

La competizione, organizzata da Laserprom 015 con la collaborazione dell’Automobile Club Pistoia, inizierà il 28 giugno prossimo per chiudersi il giorno successivo. Saranno 61,270 i chilometri di distanza competitiva, a fronte dell’intero tracciato che ne misura 314,910 attraverso nove prove speciali (due delle quali saranno corse per tre volte) sui sentieri valdinievolini.

La partenza è prevista per le 19.31 del sabato con arrivo nel complesso del Kursaal in pieno centro a Montecatini, dove sarà ubicato anche il parco di assistenza nella zona dello stadio. Ed in serata, alle 20.10, partirà la super prova Spicchio – San Baronto prendendo la SP9, che si preannuncia combattuta ed appassionante. Le prove più lunghe (più di sette chilometri per entrambe) saranno la Lamporecchio e la Massa e Cozzile, con la novità rappresentata dalla nuova prova Cecina (da poco più di sei chilometri) che sfrutterà il medesimo percorso (ma in senso contrario) utilizzato lo scorso anno per lo shakedown. A poche settimane di distanza dal Rally Città di Pistoia, la provincia torna insomma protagonista in tema di quattro ruote: il conto alla rovescia, giunti a questo punto, può cominciare a tutti gli effetti.

Giovanni Fiorentino