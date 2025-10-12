Rally: piazzamento ed esperienza accumulata per il pilota di Serravalle Pistoiese. Il giovanissimo Lorenzo Lenzi al Rally di Nova Gorica

Era reduce da un ritiro rocambolesco in Slovenia, nel corso del Rally Dolina Zelenga Zlata, mentre si trovava in quattordicesima posizione assoluta a bordo di una Skoda Fabia R5 gommata Pirelli di Pavel Group (con Federico Grilli come copilota). E nei giorni scorsi, Lorenzo Lenzi, sempre in coppia con l’esperto Grilli, ha chiuso al trentanovesimo posto il Rally di Nova Gorica, un altro appuntamento internazionale. Un risultato più che positivo, considerando che il pilota di Serravalle non è nemmeno maggiorenne (ha 16 anni) e che si è trovato a sfidare avversari provenienti da tutta Europa ben più esperti e navigati di lui. Era il più giovane del lotto tra i concorrenti e ha corso in condizioni meteo non ottimali, riuscendo comunque a mantenere un buon ritmo e traendo indicazioni utili ed incoraggianti anche in vista delle prossime uscite.

Già nella precedente tappa slovena aveva mostrato spunti interessanti: al momento del ritiro occupava la quattordicesima posizione assoluta (riuscendo in due casi ad entrare nella top ten). Dovette ritirarsi a causa di un episodio fortuito dai tratti tragicomici: un commissario tecnico, cercando di verificare il funzionamento del dispositivo GPS obbligatorio in macchina, aveva inavvertitamente azionato l’estintore, il cui contenuto si è riversato interamente nell’abitacolo. Lorenzo è riuscito comunque a smaltire la delusione, andando oltre l’accaduto e rimettendosi al volante per le gare successive. Non c’è ad ogni modo tempo per rimuginare: archiviato il capitolo Nova Gorica, il sedicenne di Serravalle tornerà a correre la prossima settimana. Con l’obiettivo di accumulare ulteriore esperienza e di continuare a crescere, provando al contempo a centrato un piazzamento di prestigio.

"Arriva adesso il terzo impegno, al Rally Soca Valley, a Tolmin, in Slovenia. Si torna sulla Fabia per riprendere l’argomento – ha commentato il diretto interessato - che poi è uno solo: fare esperienza, non guardare troppo alla gara ma al migliorarsi. Perché correre in strada, tra alberi, muri e case non è uno scherzo. Mi aspettano otto prove speciali e quasi 80 chilometri di distanza competitiva, con prove anche lunghe di quindici chilometri. Un nuovo test anche di durata fisica e mentale".

Giovanni Fiorentino