Rally. Pucci Grossi in gara con Cardinali

Prima volta per Angelo Pucci Grossi al volante della Skoda Fabia Rally2 nella sua versione più evoluta, la RS. L’occasione è data dal Rally Terra Valle del Tevere, appuntamento che, da domani, vedrà il giovane pilota riminese affrontare il primo impegno su fondo sterrato del 2025. Al suo fianco il copilota Francesco Cardinali. Partenza da Anghiari alle 12.30, mentre l’arrivo è previsto in viale Diaz, a Sansepolcro. Per Pucci Grossi è una gara dedicata soprattutto alla messa a punto degli automatismi con la vettura e a un primo contatto con Delta Rally, la squadra veneta vincitrice del Campionato Italiano Rally Terra 2024 con Alberto Battistolli. Sarà proprio la vettura utilizzata da Battistolli lo scorso anno, ancora con la vecchia livrea, quella messa a disposizione del pilota di Scuderia Malatesta per l’occasione. Un appuntamento, quello col Rally Valle del Tevere, in cui utilizzerà le coperture MRF Tyres.