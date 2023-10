Rally. Pucci Grossi quarto nelle Marche

Ottimo momento per Angelo Pucci Grossi, che chiude il Rally delle Marche in quarta posizione assoluta con la Skoda Fabia Rally2 Evo (By Bianchi Rally Team). Il giovane driver si è reso interprete di una prestazione concreta, contraddistinta da una scelta di gomme che ha assecondato le sue aspettative fin dall’avvio di gara ma che, a causa di un testacoda accusato sui chilometri della terza prova speciale, lo ha rallentato pur mantenendo inalterate proiezioni da top-five.

"Posso ritenermi più che soddisfatto" commenta Pucci Grossi.