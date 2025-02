Rally. Pucci Grossi terzo al ’Terra Valle del Tevere’

Risultato di enorme valore per Angelo Pucci Grossi, che ha centrato un gran terzo posto assoluto al 4° Rally Terra Valle del Tevere. È il primo podio e la soddisfazione è enorme. "Non riesco ancora a credere a questo risultato, per me alla vigilia davvero insperato – sono le parole di Pucci Grossi -, anche se devo dire che il feeling con la Skoda Fabia RS è stato da subito intenso. Molto diversa, più performante e adatta al mio stile di guida della versione precedente. Mi sono trovato bene fin dai primi chilometri e, pur senza prendere rischi inutili, ho visto che i tempi erano soddisfacenti e sono andati migliorando via via, fino al terzo posto finale". Il Rally Terra Valle del Tevere, per Angelo Pucci Grossi e Francesco Cardinali, era stato, nel 2022, il rally del debutto sullo sterrato con una Skoda Fabia Rally2 .