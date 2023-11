Rally. Semeraro e Viganò, festa di fine anno in Toscana. Al Ciocchetto sognando il Cross Country da Mondiale

Ha saltato solo due edizioni. Quest’anno, quindi, Paolo Semeraro festeggerà la 30esima partecipazione al Rally del Ciocchetto, classico appuntamento di chiusura della stagione motoristica nella tenuta Il Ciocco in provincia di Lucca, dal 15 al 17 dicembre. Il pilota monzese e la navigatrice Giuditta Viganò saranno in gara con una Suzuki Swift Hybrid assistita dalla squadra Griese Motorsport di Chivasso. "In passato – commenta Semeraro – ho anche ottenuto dei buoni risultati in questa gara. Ma questa volta penseremo solo a divertirci, senza particolari assilli di graduatoria. L’obiettivo sarà di chiudere positivamente l’annata sportiva". Semeraro e Giuditta Viganò si sono intanto presi una bella soddisfazione nel 2° Baja delle Marche, ultima tappa del campionato italiano Cross Country e del Suzuki Challenge. La loro Grand Vitara 1900 Turbo Diesel, al termine di una gara d’attacco, è riuscita a mantenere il terzo posto nella graduatoria del Suzuki Challenge e a ottenere il successo nel Gruppo T2.

"Sicuramente – ammette Semeraro – sono stati risultati inaspettati, anche perché abbiamo saltato una gara del calendario". Nella classifica Aci Sport Giuditta si è classificata sesta su 20 navigatori, mentre Paolo ha ottenuto lo stesso piazzamento su 18 piloti. "Per quanto riguarda l’anno prossimo – aggiunge Giuditta – probabilmente rifaremo il Maroc Challenge. Ma il sogno nel cassetto è sempre una gara Cross Country valida per il Mondiale".

Gianni Gresio