Rambaldi, oro mondiale. In Cina azzurri dominatori. Luca: "Sette anni dopo siamo ancora davanti»

Nelle giornate in cui la città estense celebra il ‘Ferrara sport festival’, arriva nelle prime ore della mattina di ieri una notizia che fa esultare tutti i ferraresi. Si tratta dell’importante titolo mondiale conquistato dal ferrarese Luca Rambaldi ai mondiali di canottaggio nella lontana e calda Shangai in Cina. Una gioia che ha ‘svegliato’ Ferrara con una gioia sportiva che dà lustro a tutta la città. A Shanghai, infatti, a distanza di sette anni dall’ultimo successo, il quattro di coppia maschile si è laureato campione del mondo. È il bis per il ferrarese Luca Rambaldi con Andrea Panizza, Giacomo Gentili e Luca Chiumento. Quest’ultimo al posto di Filippo Mondelli, prodiere a Plovdiv nel 2018 e scomparso nel 2021 a causa di un osteosarcoma. Gli azzurri, con la sua bandiera tricolore in mano, hanno dedicato la vittoria proprio all’amico ‘Pippo’.

La cronaca di una gara che ha visto l’equipaggio azzurro e Rambaldi grandi protagonisti fino alla fine. Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili prendono subito il comando della finale. Partenza forte e buon vantaggio ai 500 sulla Polonia e sulla Gran Bretagna, staccate rispettivamente di 1.61 e 1.80. La barca azzurra aumenta il proprio vantaggio, sulla spinta del pubblico sugli spalti del Shanghai Watersport Centre sia tutti gli italiani collegati da casa. A metà gara, vantaggio raddoppiato (3.25 di ritardo) sugli Stati Uniti, con la Gran Bretagna terza (3.27). Rambaldi, Chiumento, Panizza e Gentili sono padroni della situazione, ai 1500 si fanno sotto gli inglesi che riescono a rosicchiare qualcosa (2.45 di ritardo). L’Italia non si scompone, mantiene saldamente il comando della gara e gli ultimi 100 metri si trasformano in un trionfo, con gli azzurri a braccia alzate.

L’Italia vince, torna così sul più alto gradino del podio, con quasi due secondi di vantaggio sulla Gran Bretagna, con la Polonia terza. L’equipaggio azzurro con Rambaldi, già vincitrice della batteria domenica e della semifinale martedì, quindi, si è confermato primo al traguardo. Vittoria mai in discussione che chiude un mondiale da assoluti protagonisti e dominatori. I quattro vogatori delle Fiamme Gialle confermano così la straordinaria tradizione del quattro di coppia. Infatti, si ricorda l’oro a Plovdiv 2018, poi bronzo a Linz 2019, bronzo a Racice 2022 e argento a Belgrado 2023, oltre a conquistare con la stessa formazione (Chiumento, Rambaldi, Panizza, Gentili) l’argento ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il ferrarese Luca Rambaldi (Fiamme Gialle) ha commentato così dopo l’arrivo e con al collo la prestigiosa medaglia d’oro: "Da Plovdiv 2018 a Shanghai 2025, grande soddisfazione. Abbiamo vinto ancora e siamo tre quarti dell’equipaggio di allora. Non è più con noi Filippo Mondelli, a lui apparteneva la bandiera che oggi abbiamo esposto durante la premiazione. Il nostro pensiero va a lui, ai suoi genitori Monica e Guido, a sua sorella Elisa. Qui in questa calda Shanghai ci siamo presi questo oro lavorando tutti quanti in modo coeso e produttivo negli ultimi mesi. La differenza? L’esperienza e la capacità di adattarsi alle condizioni, caldo o freddo, vento a favore o contro, che abbiamo incontrato qui".

Mario Tosatti