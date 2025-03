Ramo sbaraglia la concorrenza e vince il titolo

Venerdì sera, sul ring del PalaMacchia di Livorno ribollente di un caldissimo tifo, l’imbattuto mediomassimo italo-albanese guidato da Massimiliano Duran, Alexander Ramo, più volte protagonista sul ring di Ferrara, ha conquistato il titolo italiano della categoria sconfiggendo ai punti il beniamino di casa Federico Gassani (16 vittorie, 2 sconfitte, 1 pari), portando così a 16 (con 8 ko) la propria striscia vincente. Si è trattato di una sfida intensa e combattuta, caratterizzata comunque da grande correttezza, nel corso della quale Ramo ha tenuto costantemente l’iniziativa contro un avversario coraggioso e assai più alto di lui, che l’ha costretto a stringere i denti per superare la barriera delle sue lunghe braccia e pagando talvolta pegno, come evidenziava il volto assai segnato alla fine del combattimento. Un risultato che premia un atleta bravo e ambizioso, che non nasconde mire ancora più prestigiose, ma nel contempo premia anche il lavoro tecnico e organizzativo di Momo Duran, instancabile animatore dell’Accademia Pugilistica Padana del palapalestre di via Porta Catene. "Alexander Ramo è stato bravo – ha sottolineato nel dopo-match l’ex campione italiano, europeo e mondiale – Battere Gassani in casa sua non era scontato. Devo però dire che il mio pugile tuttavia ha reso assai meno di quanto potrebbe, perchè ha avuto problemi di preparazione. D’ora in poi verrà a Ferrara regolarmente, perché sul ring non si scherza, soprattutto quando vi sono cinture importanti in palio".

Nel frattempo, si avvicina a grandi passi il 24° Memorial Carlo Duran, il prossimo 22 marzo, da molti anni una delle manifestazioni più prestigiose e popolari della boxe italiana. Anche quest’anno, come da tradizione, non mancheranno le novità. La sede prescelta é il palasport di Piazzale Azzurri d’Italia e al costo di un unico biglietto (Bordo Ring 30 euro, Tribuna 20, ragazzi 15) si potrà assistere in pratica a due riunioni con pugili professionisti e dilettanti della Padana, tra i quali spiccano i match valevoli per la cintura Intercontinentale Ubo dei pesi medi, con il beniamino di casa Nicola Cristofori, e quella dei leggeri, con il romagnolo di Momo Duran, Nicolò Amore.

Si inizierà alle 18 con quattro match dilettantistici e due professionistici, protagonisti il peso medio neo-pro Andrea Solaro e la campionessa italiana nonché già sfidante al titolo mondiale Wbc delle piuma, Michela Braga. Dopo un’ora di pausa in cui sarà disponibile il servizio bar aperto dalle 17 alle 24, alle 21 prenderà il via la seconda parte del programma, con in azione appunto i professionisti Cristofori e Amore, il seguitissimo superleggero Momo Nasri e la grande speranza dei supermedi Yoan Acosta, di radici dominicane, a cui si aggiungeranno altri due combattimenti dei dilettanti della Pugilistica Padana.

I biglietti sono acquistabili presso la Pugilistica Padana Vigor e Padana Training Center di via Porta Catene, o sul sito internet Boxing Duran.

Gualtiero Becchetti