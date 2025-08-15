Rane Rosse Trionfo

Un’estate ricca di emozioni e trionfi per “In Sport Rane Rosse“, protagonista di due importanti appuntamenti: il Campionato Italiano di categoria di Salvamento e il Campionato Italiano di categoria di Nuoto, nei quali la società di Vimercate si è confermata ai vertici. A Gorizia, in occasione del Campionato Italiano di Categoria di Salvamento, le Rane Rosse hanno conquistato 69 medaglie, di cui 31 d’oro, che hanno fruttato il titolo societario nella classifica Cadetti, il secondo posto nella classifica Ragazzi e in quella Juniores.

Tre nuovi record italiani: 4x50 Pool Lifesaver Mixed Ragazzi (Carlotta Formillo, Maria Vittoria Severini, Davide Giorgetti, Alessio Cesana), 1’58"70 nei 100 metri percorso misto categoria ragazzi, realizzato da Carlotta Formillo con 1’16’’20 e nei 100 metri misto lifesaver realizzato da Masha Giordano 1’17’’94. Si sono aggiudicati la medaglia d’oro Alessio Cesana nei 50 nel trasporto Ragazzi, Alessio Fumagalli 100 nel percorso misto Ragazzi, Alice Pezza nei 200 super lifesaver Cadette, Andrea Bonora 100 manichino pinne e torpedo Cadetti, Carlotta Formillo 100 percorso misto e 50 trasporto manichino ragazze, Giovanni Mastrolilli 100 percorso misto e 50 trasporto misto Cadetti, Lucrezia Fabretti 100 manichino con pinne e 200 super lifesaver Seniores, Martina Laurenti 100 percorso misto e 50 trasporto manichino Cadette, Masha Giordano 100 misto lifesaver Seniores, Simone Locchi 100 percorso misto e 50 trasporto manichino Seniores, Sofia Molinari nei 100 trasporto manichino con pinne e torpedo cadette, 4x50 mista e 4x50 mista Eso A (Pellegrini, Intra, Cesana, Belotti), 4x50 pool mixed Ragazzi (Formillo, Severini Giorgetti, Cesana), 4x50 nuoto con ostacoli Juniores (Palladini, Bonfanti, Ruggieri, Franculli), 4x50 nuoto con ostacoli e 4x50 pool lifesaver juniores (Ruggieri, De Bianchi, Petracca e Vacchelli), 4x50 nuoto con ostacoli Cadette (Laurenti, Pezza, Molinari, Bolzani), 4x50 nuoto con ostacoli, 4x25 trasporto manichino e 4x50 pool lifesaver Cadetti (Borona, Belloli, Ferraro, Mastrolilli), 4x50 pool lifesaver mixed Cadetti (Pezza, Laurenti, Mastrolilli, Borona), 4x50 mista Cadette (Pezza, Laurenti, Molinari, Seymandi), 4x25 trasporto manichino Cadette (Pezza, Laurenti, Molinari, Perciante).

Si è svolto invece a Chianciano Terme il Campionato Italiano di categoria di nuoto, dove le Rane Rosse hanno centrato piazzamenti importanti: secondo posto nella classifica juniores maschile, secondo posto nella classifica seniores femminile; terzo posto nella classifica seniores maschile e terzo posto assoluto nella classifica generale maschile.

Il bottino di medaglie è composto da 35 podi totali, di cui 12 d’oro: Alessandro Pinzuti 50 rana Seniores, Caterina Santambrogio 100 farfalla, 100 dorso, 100 stile, 200 stile e 200 misti juniores, Erika Gaetani 100 dorso Seniores, Gabriele Valente 100 stile Juniores, Matteo Venini 200 dorso Juniores, Simone Spediacci 400 misti Seniores, Valeria Di Giacomantonio 200 rana Seniores, 4x100 mista Juniores (Remorini, Garzia, Borrelli, Valente).