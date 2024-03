Rapatenni’s. Al Circolo Darsena torneo-open day

Un pomeriggio dedicato al rapatenni’s, quello di oggi, dalle 15, a Ravenna, esattamente al Ct Darsena. Al circolo tennis in via Curzola 1 è in programma un torneo di rapatenni’s che vedrà la premiazione dei primi due classificati in quella che, nelle intenzioni degli organizzatori, dovrebbe essere un torneo-open day per far conoscere al meglio questa nuovissima disciplina che unisce in un unico e divertente gioco racchettoni, padel e tennis. L’open day-torneo, è rivolto a tutti gli appassionati tra i quali i tanti ragazzi delle scuole che hanno già provato a giocare sull’erba sintetica del campo da rapatenni’s, che misura 16x8 metri nel doppio e 16x5 nel singolo.

u.b.