Rapid Nonantola ferma Faenza sul 19-19 e difende il secondo posto in Serie B

Un Rapid Nonantola (foto) tutto cuore ferma sul 19-19 la capolista Faenza e a un turno dalla fine difende il platonico 2° posto della Serie B dall’assalto dell’Estense, che vince 29-26 su Parma ma resta a -1. Rossoblù avanti 10-8 al riposo, poi nella ripresa il Rapid (Monzani con 6 reti e Melchiorri con 4 i due top scorer nonantolani) oscilla fra il +2 e il +1 subendo un paio di agganci, fra cui quello del 19-19 a 4’ dalla fine, quando nessuna delle due squadre riesce più a segnare. Terzo successo di fila per la Carpine che consolida la quinta piazza battendo 29-25 Imola dopo il 13-13 di metà gara: i giallorossi vanno anche sotto di 3 nella ripresa (15-18), ma con un break di 9-3 negli ultimi 17’ vincono la partita, trascinati dagli 8 gol di Tommaso Verri e 6 di Calzolari. Niente da fare per Modena, battuta 34-29 a San Lazzaro in un match già compromesso nel primo tempo (22-12 per i bolognesi) che poi hanno controllato nella seconda parte, nonostante gli 11 gol gialloblù di Martinelli e gli 8 di Fiorini. Al PalaMolza ennesimo ko per il Ravarino, piegato 37-23 dal Marconi.

RAPID: Giulietti, Barbieri 2, Rizzello, Botti, Piccoli, Monzani, Michelin 3, Lodi, Battelli 2, Malavasi, Said 2, Melchiorri 4, Monzani 6. All. Manfredini.

CARPINE: G. Verri, Setti, Lazzati, Imihamilage 4, Calzolari 6, Botti 3, Sternieri, Grandi 4, Biancardi, Di Luca, T. Verri 8, Cilenti, Artioli, Ben Hadj Ali 3, Salvarani, Hajoubi 1, All. Montanari.

MODENA: Curcic, Marchi 1, Montecchi 1, Quattromini, Martinelli 11, Ragazzoni, Schiavone 7, Coventi, Fiorini 8, Bassoli 1, Petrillo, Gibertini. All. Morselli.

Le altre: Estense-Parma 29-26, Romagna-Rubiera 36-16.

Classifica. Faenza 39, Rapid 31, Estense 30, San Lazzaro 28, Carpine 24, Marconi 23, Rubiera 20, Imola 18, Parma 16, Modena 11, Romagna 10, Ravarino 2.

Under 14. Nella sfida dei quarti di finale il Rapid Nonantola batte la Carpine 37-27 e vola alla Final four regionale prevista per il prossimo fine settimana (sabato 24 e domenica 25) a Imola. Le altre qualificate sono il Faenza (successo 31-21 su Imola), il Secchia Rubiera (47-37 su Casalgrande) e la vincente di Lugo-Ravarino che si gioca stasera alle 19 in Romagna.

