Rari-Acea, binonio al top. Un’alleanza per crescere

Insieme per crescere ancora e fare sempre di più. Questo il concetto che ha ispirato Acea a diventare il main sponsor della Rari Nantes Florentia per la stagione sportivo-agonistica appena iniziata. L’iniziativa è stata presentata alla piscina Nannini da Andrea Pieri, presidente della società gigliata che ha appena compiuto i suoi primi 120 anni di vita, e la numero uno di Acea Barbara Marinali, alla presenza di una vasta rappresentanza di atleti delle squadre di nuoto, di sincro e di pallanuoto olimpica e paralimpica.

"Ci sono momenti che segnano l’inizio di nuove avventure, incontri che arricchiscono il cammino e collaborazioni che rendono possibile ciò che sembrava solo un sogno", ha aperto l’incontro Pieri.

"Siamo felici di annunciare il nostro sostegno alla Rari Nantes Florentia: una società che rappresenta un punto di riferimento per lo sport e la comunità", gli ha fatto eco Marinali nel suggellare il connubio di valori tra due icone nazionali della storia dello sport e del settore idrico, energetico e ambientale.

La società, da sempre palestra di sport e di vita per intere generazioni, è l’unica in Italia a competere al top in tutte le discipline: nuoto, pallanuoto e sincro e ha da poco concluso il 2024 con una serie di successi che rimarrà indimenticabile: un bronzo olimpico, 5 ori, 2 argenti e 1 bronzo alle maggiori manifestazioni internazionali giovanili (Eurojunior Vilnius, Coppa Comen Limassol, Mondiali under 16 maschili pallanuoto) oltre ai numerosi titoli italiani singoli e di squadra di categoria, assoluti e paralimpici.

"In questi 120 anni – ha continuato Pieri - la Rari ha fatto dell’acqua il centro della sua missione sportiva come veicolo di crescita e competizione, così come Acea. Ma sono anche tanti altri i principi che ci accomunano: dall’educazione sportiva e ambientale, al rispetto per gli avversari e per le risorse idriche e la crescita di campioni e di valori che possano conciliare i successi sportivi a un forte impegno sociale e ambientale".

"Sostenere lo sport - ha poi sottolineato Marinali - per noi significa promuovere valori come impegno, spirito di squadra e crescita personale: gli stessi che guidano il nostro lavoro quotidiano".

Franco Morabito