Rari, assalto alla Coppa. I gigliati puntano allo Slam

Rari Nantes Florentia, batti il cinque. Sabato e domenica prossimi presente e futuro della pallanuoto paralimpica passeranno da Firenze. Infatti, mentre in vasca alla piscina Nannini si disputerà il girone finale della quinta edizione della Coppa Italia, Bellariva ospiterà anche un vertice con i delegati di diverse Federazioni sportive europee e mondiali, e rappresentanti istituzionali del movimento paralimpico che dibatteranno – fra i tanti argomenti all’ordine del giorno – anche sui contatti e le procedure da adottare per il riconoscimento della disciplina ai Giochi a cinque cerchi.

Veniamo alla Coppa. Il programma prevede la disputa di due gironi: quello Gold, delle big, al quale, oltre alla Rari, prenderanno parte Water Sports Napoli Lions e Lazio Nuoto (ritiratasi all’ultimo momento la squadra della Dhea Sport Pozzuoli); e quello Silver con Pallanuoto Trieste, Crazy Waves Pisa, Mo.Cri.Ni. Palermo e Granda Waterpolo Cuneo. La squadra gigliata, guidata da Laura Perego (vice Allegra Lapi), parte con i favori del pronostico: è campione italiano in carica – secondo titolo tricolore nella bacheca del club dopo quello del 2023 – avendo battuto nello scorso giugno in finale alla Scandone di Napoli i padroni di casa, campioni uscenti; e in Coppa Italia ha finora fatto il pieno visto che le precedenti edizioni le ha vinte tutte e quattro e cercherà ora di allungare la striscia con un quinto prestigioso tassello. Se si considera poi che a tutti questi successi la Rari ha aggiunto pure un’altra perla, qual è quella della Supercoppa italiana, se ne ricava che la società del presidente Andrea Pieri è in assoluto la più titolata in Italia nella storia della pallanuoto paralimpica. Questo il roster del settebello biancorosso: Giulia Pellegrino, Niccolò Di Gangi (capitano), Alessio Vannucci, Francesco Cericola, Federico Fattori, Federico Mazzinghi, Andrea Capalbo, Simone Ciulli (vice), Cesare Nocera, Alessio Signorini, Federica Aquino.

Il programma: sabato 11, con inizio alle ore 17, le due semifinali del girone Silver (Trieste vs. Cuneo e Pisa vs. Palermo) e alle 19.30 quella Gold fra Napoli e Lazio. Domenica 12 alle 11.15 la finale Silver e alle 12.30 quella Gold fra la Rari e la vincente di Napoli-Lazio.

Franco Morabito