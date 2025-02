Rari, è un pareggio che fa rabbia. L’Onda Forte spinge Roma alla fine

RARI NANTES FLORENTIA 9ONDA FORTE ROMA 9

FLORENTIA: Cicali, Chemeri 1, Stocco 1, Di Fulvio 1, De Mey 2, Hofmeijer, Turchini, Cardoni 1, Sordini 2, Benvenuti, Bini 1, Mancini, Bianchi, Tprvosky. All. Minetti,

ROMA: Piccionetti, Maffei 2, Sipos, Voncina, Faraglia 2, Barigelli Calcari, Bego 3, Gatto, Boezi, Moskov 1, Barillà, De Vecchis 1, Rubini, Fabbri. All. Fabbri.

Arbitri: Ferrari - Carmignani

Parziali: 3-3, 2-1, 4-4, 0-1

Note – Sup. num.: Florentia 3/10 + 1 rigore, Onda Forte 3/11. Nel quarto tempo Sordini fallisce un rigore. Spettatori 200 circa.

FIRENZE - Alla Nannini di Bellariva nella sedicesima giornata del campionato di A – la terza del girone di ritorno - la Rari Nantes Florentia spreca la grande occasione di tornare a vincere contro l’ultima della classe e l’Onda Forte Roma la punisce strappandole un insperato pareggio, del tutto inutile per la sua classifica visto che è il secondo della stagione a fronte di ben 14 sconfitte. Va detto però che si tratta di un risultato giusto: la Florentia ha ben giocato nelle prime due frazioni: nella prima andando a segno con De Mey e Chemeri e, dopo il momentaneo sorpasso dei romani con Moskov e Bego (doppietta), segnando la rete del 4-3 con Sordini dalla distanza. Secondo tempo ancora sotto il pieno controllo dei gigliati, di nuovo in gol col capocannoniere Sordini, Bini e De Mey.

Il terzo è stato quello della svolta: sul punteggio di 8-6, infatti, al 3’50” la Rari ha avuto la possibilità di incrementare il vantaggio con un rigore assegnato a Sordini. Il suo tiro però è stato parato da Piccionetti e così, nel giro di un minuto si è andati dal +3 al +1 con la rete di Faraglia che andava di nuovo in gol a 10” dal termine. Da quel momento in poi la Florentia è andata in confusione, ha commesso troppi errori e, dopo un miracolo di Cicali, a 2’ dal termine Maffei ha realizzato il gol del 9-9. Dei biancorossi su tutti Cicali, al rientro dopo l’influenza.

Franco Morabito