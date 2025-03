Rari, il derby vale doppio. Parma, attacco da paura

Prima giornata di ritorno ed è subito derby per la Rari Nantes Bologna. Chiusa al quinto posto la prima parte della stagione, alle 14,30 alla piscina Ercole Negri di Parma, la Rari Nantes Bologna affronta le padrone di vasca dello Sport Center. Confronto difficile ma, come tutti i derby, avvincente quello che attende le ragazze di Andrea Posterivo.

In una classifica ancora cortissima, con cinque squadre raccolte in quattro lunghezze, la formazione ducale si trova seconda in graduatoria con 15 punti frutto di 5 vittorie e 3 punti in più proprio di Veronica Perna e compagne.

Da parte delle rarigirls servirà una prestazione volitiva, con una difesa attenta e un attacco che dovrà trovare il giusto equilibrio tra gioco al centro e spazio perimetrale.

Un confronto difficile, ma al tempo stesso importante attende la Rari Nantes ampiamente in corsa per un posto playoff. A livello di formazione finalmente coach Andrea Posterivo non dovrebbe avere particolari problemi, visto che dopo lo stillicidio che ha aveva colpito nelle precedenti settimana la squadra sembra essere stato sorpassato grazie anche al riposo del campionato nello scorso fine settimana.

Parma è formazione di assoluto rilievo e dopo la campagna acquisti estiva punta senza mezzi termine a una stagione al vertice di questa serie A2.

Le ducali hanno il miglior attacco del campionato, confermato anche nell’ultima sfida che le ha viste passare 12-18 in casa del Tolentino. I pericoli maggiori per la porta bolognese potrebbero così arrivare da Mugnai, Martella, Todeschi e Gattini a conferma di come la qualità di Parma sia equamente distribuito tra tutte le giocatrici.

L’unico precedente stagionale tra le due squadre risale al 19 gennaio scorso, quando all’esordio in campionato, la Rari Nantes si impose 15-10.

Direzione di gara del confronto affidata a Alberto Natale.

Le altre gare: Volturno-Napoli Lions, Civitavecchia-Vis Nova Roma, Tolentino-Team Marche Moie.

La classifica: Civitavecchia 16; Parma 15; Volturno 14; Napoli Lions 13; Rari Nantes Bologna 12; Tolentino 9; Vis Nova Roma e Team Marche Moie 1.