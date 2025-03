Rari, il riscatto è servito. Vittoria di peso con Roma

RARI NANTES 14OLYMPIC ROMA 12

FLORENTIA: Cicali, Chemeri, Stocco 1, Di Fulvio 2, De Mey 3, Hofmeijer, Turchini, Cardoni 1, Sordini 5, Benvenuti, Bini 1, Borghigiani 1, Gioia, Visciani. All. Minetti.

ROMA: Giannotti, Ballarini 1, Vitale 2, Lo Re, Vidovic 4, Leporale, Cianchetti, Kadar, Mirarchi 2, De Robertis 2, Tartaro, Patti 1, Peluso, Cotugno. All. Fiorillo.

Arbitri: Bianco - Colombo.

Parziali: 2-3, 6-4, 4-2, 2-3.

Note – Sup. num. Florentia: 6/8 + 1 rigore, Roma 3/12.

Grande spettacolo alla Nannini di Bellariva dove, nell’anticipo della terzultima giornata della regular season, la Rari Nantes Florentia si aggiudica la sfida con l’Olympic Roma e, in attesa delle gare di oggi, scavalca momentaneamente in classifica Telimar Palermo (-1) e Genova Quinto (-2) balzando al nono posto che significherebbe la salvezza diretta. Tre i momenti chiave della partita: Il primo, quando sull’1-3 per gli ospiti Di Fulvio, nel giro di 31" – fra la fine del primo parziale e l’inizio del secondo - realizza la doppietta del 3 pari e dà la carica alla squadra che da lì in poi si manterrà sempre al comando; il secondo, quando sul 9-8 il portiere Cicali impedisce al romano De Robertis la rete del 9-9. Il terzo, infine, quando sale in cattedra Stefano Sordini, il top player del match, che mette a segno quattro gol (uno su rigore), che diventano cinque (50 complessivi finora in campionato) con quello realizzato nel finale.

La partita è stata ben giocata da entrambe le squadre, equilibrata fino a metà del terzo tempo, con molto nuoto e un grande ritmo. La Roma si è confermata una squadra vivace, con giocatori di grande esperienza, ma, tranne la prima frazione quando, dopo l’1-0 della Rari segnato da De Mey, si era portata a +2 con le reti di De Robertis, Mirarchi e Vitale, si è trovata sempre a rincorrere e ha finito in affanno. I gigliati sono stati molti accorti in difesa e abili a sfruttare le occasioni, anche con De Mey (3 gol) e Di Fulvio (2); nella Roma i migliori: De Robertis e Vidovic.

Franco Morabito