Rari Nantes a Siracusa. E fra i pali dell’Ortigia ci sarà l’ex Tempesti

Forte del pareggio di sabato scorso col Palermo e dell’ottavo posto in classifica, nella decima giornata del campionato di A1 la Rari Nantes Florentia scenderà oggi in vasca a Siracusa alle 15 per affrontare l’Ortigia: squadra fra le migliori del campionato ma attualmente undicesima a -2 dai gigliati avendo dovuto finora competere ogni settimana anche in Euro Cup nella quale è già giunta agli ottavi.

Per la Rari di Minetti (nella foto) non sarà un impegno facile anche perché a difendere la porta dei siciliani ci sarà una "vecchia" conoscenza: Stefano Tempesti, argento olimpico a Londra 2012, un oro e un argento iridato, che con la calottina biancorossa giocò dal 1994 al 2003 (vincendo nel 2001 la Coppa delle Coppe) prima di passare al Pro Recco e nel 2019 all’Ortigia con la quale si è piazzato terzo in campionato due stagioni fa. Va aggiunto che i padroni di casa vantano anche una differenza reti di -3 (100 gol fatti, 103 subiti), contro il -43 della Rari (80-123) che dimostra.

f.m.