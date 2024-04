Rari Nantes a Torino per blindare il secondo posto

Penultima sfida di stagione regolare e confronto al vertice per la Rari Nantes che, alle 15, sarà di scena a Torino. In ballo c’è il secondo posto, occupato proprio dalla formazione di Andrea Posterivo che in caso di vittoria o di pareggio a Torino, o nel caso di sconfitta conquistando almeno un punto nell’ultima partita interna contro Parma tra una settimana, conquisterebbe la certezza della seconda piazza. Torino è terza, a -6 da Bologna, ma a +3 sul Brescia, in piena zona playoff. Le piemontesi hanno confermato la loro grande qualità.

"Torino è una squadra organizzata, buon collettivo che secondo me è cresciuta nel corso del campionato – conferma Posterivo –. Con loro è una partita che, in chiave playoff, per loro può essere determinante. Noi veniamo da due settimane pesanti, sia per i carichi di lavoro che per una serie di piccoli infortuni che stiamo lavorando per risolvere. Questo non toglie che come al solito daremo battaglia per fare la migliore prestazione possibile". Sfida nella sfida il confronto, come all’andata fra le due gemelle Totolici, la bolognese Michela e la piemontese Mara. Direzione di gara affida a Massimiliano Visconti.

Le altre gare: Milano Metanopoli-Padova, Parma-Orobica, Brescia-Sori.

La classifica: Orobica 34; Rari Nantes 31; Torino 25; Brescia 22; Parma 12; Sori e Milano 7; Padova 3.