"Rari Nantes Florentia verso la promozione in A1: sfida a Sori per il trionfo"

Nella 15ª giornata del girone nord la Rari Nantes Florentia scenderà in vasca oggi a Sori (ore 15) per aggiungere un altro tassello al suo percorso trionfale che la vede ancora a punteggio pieno con 14 vittorie in altrettante partite. A questo punto l’obiettivo del settebello biancorosso non può essere che uno solo: la promozione in A1 mancata d’un soffio l’anno scorso. La squadra di Luca Minetti naviga solitaria al comando della classifica con 10 punti sul Bogliasco, 13 sulla coppia Torino e Brescia, e 14 sul Chiavari; il Sori è settimo con un ritardo di 25 punti. All’andata finì 11-8 per la Rari. Le due squadre sono reduci entrambe da vittorie: la Rari ha battuto 8-6 il Brescia mentre i liguri hanno dominato (10-5) a Bologna contro l’ultima della classe. La gara di oggi non dovrebbe rappresentare un impegno troppo gravoso per i biancorossi che possono contare sull’intera rosa a disposizione che finora ha fatto registrare il miglior attacco e la miglior differenza reti del girone. In attacco brilla la stella di Stefano Sordini, capocannoniere con 37 reti, mentre in difesa si è messo in grande evidenza il portiere Massimiliano Cicali, rientrato dal prestito alla Deakker Bologna. La femminile, anch’essa in A/2 dove occupa l’ottavo posto, sarà impegnata domani in casa della Lazio, terza a +8.