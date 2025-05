Rari Nantes Florentia vince contro Nuoto Catania e ipoteca la salvezza

RARI NANTES 13 NUOTO CATANIA 9

FLORENTIA: Cicali, Chemeri, Stocco, Di Fulvio 3, De Mey, Calamai, Turchini 1, Cardoni 1, Sordini 3, Benvenuti 2, Bini 2, Borghigiani 1, Gioia, Visciani. All. Minetti

CATANIA: Rossi, Biocanin, Torrisi 3, Vukicevic, Gulisano 1, Foti 1, Torrisi, Orlando 1, Catania 1, Russo 1, Ferlito, Riolo 1, Akmalov, Trimarchi. All. Dato

Arbitri: D. Bianco - Piano

Parziali: 4-2, 1-3, 5-4, 3-0

Note – Sup. num.: Florentia 5/10, Catania 3/11 + 2 rigori.

Spettatori: 350 circa.

La Rari Nantes Florentia mette il sigillo su gara 1 delle finali play out e ipoteca la salvezza. Batte il Catania per 13-9 ma il punteggio non deve trarre in inganno: è stata una partita sofferta per i biancorossi che dopo il primo quarto terminato 4-2 e dopo essersi portati a +3 a inizio secondo sono stati rimontati dagli etnei che hanno chiuso in pareggio (5-5) la frazione. Da quel momento la Rari, diventata meno lucida e imprecisa, si è trovata a dover rincorrere. Il Catania, infatti, si portava per ben quattro volte in vantaggio, tre con Torrisi e una con Gulisano. I biancorossi, però, ogni volta, riuscivano a riprenderlo: prima con Benvenuti, quindi con Cardoni, Bini e – ad inizio del terzo tempo – con Di Fulvio al termine di una spettacolare controfuga. A quel punto il gioco tornava nelle mani dei padroni di casa che rinforzavano la difesa – sostenuti, peraltro, da un gigantesco Cicali – e chiudevano la partita in scioltezza con Di Fulvio che a 1’45’’ dall’ultima sirena segnava il gol del definitivo 13-9, e con gli ospiti cui non restava altro che alzare bandiera bianca con la speranza di riscattarsi in gara 2 che giocherà venerdì 16 alle ore 15 a Catania.

Franco Morabito