Rari Nantes, occasione riscatto

Reduce dalla pesante sconfitta subita in trasferta ad opera della Roma Vis Nova, nella sedicesima giornata del campionato di A la Rari Nantes Florentia torna in vasca oggi alle 18 (diretta www.facebook.com/italia7tv) alla Nannini di Bellariva per riscattarsi contro un’altra formazione romana: la Onda Forte, fanalino di coda ma col miglior attacco fra tutte le squadre di fondo, guidato dal capocannoniere del torneo Nikola Moskov. Non sarà quindi un incontro da prendere sottogamba. Per quanto riguarda il roster, col ventenne Giuseppe Gioia ancora fermo ai box, a ricoprire il ruolo di secondo portiere alle spalle di Cicali sarà chiamato ancora una volta Giulio Bianchi, classe 2008, laureatosi nel mese di giugno dello scorso anno campione del mondo under 16 con la Nazionale di Mistrangelo.

Franco Morabito