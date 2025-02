Rari Nantes, ostacolo Savona

Tornata alla vittoria contro la De Akker Bologna dopo quattro sconfitte e un pareggio, oggi alle 15 (www.facebook.com/italia7tv) a Bellariva per la Rari Nantes Florentia sarà un’altra partita in salita, contro il Savona: una delle big, terza in A1 dopo Brescia e Pro Recco. La squadra gigliata di Luca Minetti, nonostante il divario tecnico che esiste con i liguri, ha comunque le motivazioni giuste per affrontare a testa alta la sfida, anche perché attualmente nona in classifica a un passo dalla zona calda, è alla ricerca di punti utili per restare fuori dalla zona play-out alla quale accedono le squadre dalla decima alla tredicesima mentre l’ultima retrocede direttamente in A2.

Col portiere Cicali, De Mey e il top scorer Sordini fra i migliori a Bologna, i gigliati cercheranno oggi in vasca anche il riscatto dalla gara di andata persa per 20-5: il passivo più pesante subito in questo campionato.