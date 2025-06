Rari Nantes Romagna brilla ai campionati nazionali a Riccione

La Rari Nantes Romagna si è comportata ottimamente ai campionati nazionali a squadre Ragazzi, tenuti a Riccione per quanto riguarda la fase riservata alle società dell’Emilia-Romagna. Protagonisti gli atleti nati tra il 2009 e il 2012 con la Rari Nantes che ha schierato 13 giovani nuotatori, ottenendo risultati davvero interessanti.

La squadra femminile si è aggiudicata il terzo posto con 9.648 punti, alle spalle di due formazioni bolognesi, la Cn Uisp prima con 10.786 punti e l’Azzurra ’91, seconda con 9.925. La Rari Nantes ha superato di 44 punti Reggio Emilia che pure ha ottenuto più podi (6 contro 3) ma peggiori piazzamenti complessivi. In campo maschile dominio assoluto ancora del Cn Uisp Bologna con 11.097 punti e 7 medaglie d’oro conquistate, al secondo posto la Reggiana (10.096), al terzo Imolanuoto (9.761) che ha preceduto di 64 punti la Rari Nantes (quarta), con più podi questa volta ma piazzamenti inferiori.

È importante ricordare che è necessario partecipare a tutte le gare, quindi gli atleti sono costretti a cimentarsi in più discipline, con conseguente stanchezza accumulata nel corso delle gare.

Sugli scudi indubbiamente Mia Ricci, classe 2011, fondamentale per il podio in campo femminile: tutte sue, infatti, le medaglie della Rari Nantes. Mia Ricci ha vinto l’oro nei 400 misti, letteralmente dominati col tempo di 5’24’’56, migliorando sensibilmente il suo personale. Si è poi piazzata seconda nei 100 dorso (1’09’’57) anche qui col personale, infine è arrivata terza nei 200 dorso, in 2’33’’59.

Tra i Ragazzi, brilla la stella di Julian Bianchi che vince le gare veloci dello stile libero: primo nei 50 in 24’’91 e nei 100 in 54’’08. In entrambi i casi Bianchi ha ottenuto il suo personale. I tre argenti arrivano tutti da Thomas Lazzarini che si piazza sempre sul secondo gradino del podio nei 100 (1’09’’01) e 200 rana (2’31’’17), nonché nei 200 misti (2’17’’66).

Ecco gli altri atleti della Rari Nantes Romagna in gara. Femminile: Anna Firinu, Beatrice Muccioli, Beatrice Castagnoli, Cecilia Baldari, Martina Prati. Maschile: Alessandro Renzi, Gabriele Rossi, Nicolo Pedulli, Samuele Saponi, Tommaso Benedettini.

u. b.