Rari, ora la fuga continua. Anche Brescia si arrende

R.N. FLORENTIA

8

BRESCIA WATERPOLO

6

R.N. FLORENTIA: Cicali, Generini, Stocco, C. Di Fulvio, De Mey, Calamai 2, Borghigiani 1, Cardoni, Chemeri, Benvenuti 1, Sordini 3, A. Di Fulvio 1, Gioia, Mancini. All. Minetti.

BRESCIA WATERPOLO: Baggi Necchi, Giri, Zanetti, Tononi 1, Lodi 2, Calesini, Copeta, Gennari, Di Murro, Casanova 2, Rivetti 1, Sordillo, Corrente, Foresti. All. E. Oliva.

Arbitri: Guarracino e Doro.

Parziali: 3-1, 2-2, 1-1, 2-2.

Note - Sup. num.: Florentia 0/9, Brescia 2/10 + un rigore.

FIRENZE - Prosegue la fuga solitaria della Rari Nantes Florentia, a punteggio pieno nel girone nord del campionato maschile di pallanuoto di serie A2: la squadra di Luca Minetti continua a vincere – quello firmato contro il Brescia è il quattordicesimo successo consecutivo – mentre le avversarie arrancano e il distacco aumenta. I punti di vantaggio sul Bogliasco, che ha pareggiato 10-10 a Torino nella sfida per il secondo posto, sono diventati 10, 13 su Torino e Brescia e 14 sul Chiavari. A seguire tutte le altre ormai rassegnate a un ruolo di secondo piano. Si avvicina così per la Rari del presidente Andrea Pieri quel traguardo-promozione in A1 che nella passata stagione sfumò (13-10) a Camogli nella finale dei playoff che fu molto discussa per presunti torti arbitrali. Anche in quest’ultima partita la superiorità dei biancorossi è stata netta, è bastato loro il 3-1 del primo tempo per mantenere agevolmente sino alla fine i due gol del vantaggio. Goleador della squadra ancora una volta Stefano Sordini che ha realizzato una tripletta consolidando il suo ruolo di capocannoniere (37) e dando un contributo essenziale al settebello gigliato che vanta il miglior attacco (175 gol) del girone e la miglior differenza reti. Prossima partita, sabato 9 marzo a Sori battuto all’andata per 11-8.

f. m.