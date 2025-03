Rari, ostacolo Genova. Ora è vietato sbagliare

Superato il ciclo di ferro con le big di alta classifica, per la Rari Nantes Florentia si prospetta ora una serie di scontri diretti con squadre anch’esse impegnate nella corsa-salvezza. La prima delle quali è in programma oggi con inizio alle ore 18 (diretta su www.facebook.com/italia7tv), ventunesima giornata di A1, alla Nannini di Bellariva contro l’Iren Genova Quinto. Quando mancano sei giornate al termine della regular season la squadra gigliata di Luca Minetti è quartultima con 18 punti, quella ligure la precede di un posto, e di un punto, in classifica; si tratta quindi di uno scontro aperto fra due formazioni che cercheranno entrambe di far punti per conquistare nei play out il miglior piazzamento.

All’andata la Florentia si impose di misura (12-11) grazie due reti realizzate sul finire del quarto tempo da Giacomo Bini e Stefano Sordini, e a un attacco corale che riuscì ad andare in gol con cinque giocatori diversi sui quali svettò Bini, autore di una cinquina e Mvp del match. Col portiere Cicali sulla via del recupero, il tecnico biancorosso potrà contare sulla rosa al completo. A proposito di Minetti c’è da dire anche che proprio in questi giorni ha festeggiato la chiamata in azzurro come vice allenatore della Nazionale under 19 di Federico Mistrangelo per il raduno collegiale under 16-19 in programma a Napoli da domani a martedì 11 marzo. Per il tecnico ligure, fiorentino di adozione, alla quinta stagione alla guida della Florentia, si tratta di una conferma che arriva dopo la partecipazione come vice di Roberto Brancaccio ai campionati europei under 19 del 2023 in Croazia, e che premia la cavalcata trionfale dell’anno scorso in A2, chiusa da imbattuto.

"Ringrazio la Rari – ha affermato con soddisfazione - che nonostante le difficoltà mantiene viva la tradizione della pallanuoto fiorentina e toscana, ancora oggi ad alti livelli, dandomi la possibilità di allenare uno dei club più importanti d’Italia. Mi fa anche piacere sottolineare la disponibilità concessami dalla Tropos, l’altra mia realtà lavorativa, non appena ricevuta la chiamata dalla Federazione nuoto". Franco Morabito