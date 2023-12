Rari show, sogno Serie A. Sesta vittoria consecutiva. E la Florentia torna grande

In Serie A2 di pallanuoto maschile la Rari Nantes Florentia centra la sesta vittoria consecutiva e si conferma al vertice della classifica a pari punti col Bogliasco. Nel sesto turno della regular season la Florentia passeggia sul Chiavari vincendo 17-5 e si congeda per quest’anno da Bellariva. Una partita a senso unico dominata fino dalle prime battute dai padroni di casa arrivati all’intervallo con un parziale più dieci, con finale pesante a sfavore dei liguri.

Per la Florentia, capolista a punteggio pieno, una vittoria che oltre alla classifica sorride al morale e alle statistiche, essendo la nona vittoria consecutiva casalinga del 2023 e la più larga da inizio stagione. Per Sordini, il migliore del match, la soddisfazione di aver messo a segno otto reti che è il record personale in A2. Sabato prossimo ad Arenzano per la Rari l’ultima partita di campionato prima della sosta per le festività natalizie. Parole d’elogio per tutto il gruppo da parte del presidente della Rari Nantes Firenze, Andrea Pieri: "Abbiamo iniziato la stagione nel migliore dei modi con un gruppo motivato e di valore. La sfida più attesa sarà contro il Bogliasco e ci faremo trovare pronti. La Rari Nantes è uno storico emblema sportivo per la città e abbiamo da poco festeggiato i 120 anni di attività".

Le formazioni scese in vasca:

Rari Nantes Florentia: M. Cicali, G. Generini, M. Stocco 3, C. Di Fulvio 2, D. Borghigiani 1, M. Calamai 1, T. Turchini 1, G. Cardoni 1, G. Chemeri, N. Benvenuti 1, S. Sordini 7, A. Di Fulvio, G. Gioia, C. Mancini. All. Minetti.

Parziali: 5-0 6-1 4-4 2-0. Superiorità numeriche: Florentia 37 + 4 rigori e Chiavari 25 + un rigore. Spettatori: 200 circa.

La Classifica di Serie A2 Girone Nord: Rari Nantes Florentia 18, Netafim Bogliasco 18, Brescia Waterpolo 13, Reale Mutua Torino 10, Chiavari Nuoto 10, Como Nuoto Recoaro 9, Rn Arenzano 8, Lavagna 7, Futurenergy Sori 5, President Bologna 2, Marina di Carrara 1, Plebiscito Padova 0.

Francesco Querusti