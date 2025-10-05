Rari, un inizio da incubo. Savona si conferma super

R. N. SAVONA

22

R. N. FLORENTIA

4

SAVONA: Del Lungo, Rocchi 1, Damonte 2, Figlioli 2, Occhione 2, Rizzo 1, Gullotta 1, Bruni 2, Condemi 1, Guidi 1, Leinweber 8, Cora, Giotta Lucifero, Bragantini 1, Turazzini. All. Angelini

FLORENTIA: Cicali, Chemeri, Rouwenhorst, Di Fulvio, Gabriele, Hofmeijer, Turchini T., Milletti, Sordini 1, Benvenuti 1, Bini 1, Borghigiani 1, Bianchi, Visciani. All. Minetti

Arbitri: Carmignani e Grillo

Parziali: 5-1, 6-2, 4-0, 7-1 Sup. num.: Savona 4/6 + 4 rigori, Florentia 1/11 + 1 rigore.

Savona affonda la Rari Nantes Florentia nella giornata di esordio del campionato di A1 2025-2026. Era sulla carta che la squadra ligure, da tempo nell’élite e terza la scorsa stagione alle spalle del Pro Recco tricolore e del Brescia, dovesse vincere ma il risultato è andato oltre ogni previsione, a conferma del dominio assoluto che il settebello di Alberto Angelini ha messo in mostra dall’inizio alla fine. E pensare che era stata proprio la Rari (scesa in vasca senza Francesco Turchini e Tim De Mey) ad andare in gol per prima, con Bini dopo 1’46" dal via. Sembrava un buon segno, invece 16" dopo pareggiava Damonte dando il ‘la’ alla girandola dei compagni che chiudevano il parziale con cinque reti consecutive. Era ancora la squadra gigliata, questa volta con Sordini, ad aprire le marcature nel secondo tempo ma i padroni di casa reagivano con un’altra cinquina. Borghigiani interrompeva la raffica realizzando il terzo gol ma replicava quasi subito Bruni. Il terzo tempo era tutto di marca ligure con i fiorentini inefficaci soprattutto con l’uomo in più. Ed eccoci al quarto parziale, aperto nuovamente dagli ospiti con Benvenuti. Ma da quel momento in poi era solo Savona che ne metteva in rete altri sette. Dominatore incontrastato del match l’attaccante ungherese Leinweber, 20 anni compiuti tre giorni fa, arrivato questa estate a Savona dallo Szeged, che ha messo a segno ben otto gol.

"Giocare a Savona è già difficile – commenta Minetti -, farlo con due giocatori in meno diventa impossibile. Ringrazio i ragazzi: hanno messo cuore e grinta, segno di grande maturità. Al di là del risultato, mi tengo stretti alcuni spunti, collettivi e individuali, utili per le partite alla nostra portata".

Franco Morabito