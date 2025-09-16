Rari, Under 14 a testa alta. Una stagione di livello

Con la partecipazione al Waterpolo Arena Festival 2025 di Ostia la Rari Nantes Florentia under 14 maschile di pallanuoto guidata dal tecnico Tommaso Perini ha chiuso nel migliore dei modi la stagione 2024–25 prendendo parte a una finale nazionale di grande valore tecnico e formativo. Nel torneo i giovani biancorossi hanno affrontato tre sfide significative, con due sconfitte subite ad opera di squadre decisamente più esperte - l’esordio contro i napoletani dell’Acquachiara (5-13) e la seconda gara contro la Roma Vis Nova (7-11) e la chiusura con la brillante vittoria sulla Rari Nantes Cagliari (24-6); incontri che hanno permesso al gruppo di misurarsi con alcune tra le migliori realtà del panorama nazionale accumulando esperienza e rafforzando il proprio percorso di crescita in vista della prossima annata sportiva. La rosa biancorossa: Neri Baldi, Claudio Bandinelli, Zaccaria Cherrar, Lorenzo Dini, Andrea Diversi, Edoardo EspositoM Duccio Fratoni, Lorenzo Lunghi, Lorenzo Malesci, Leonardo Micelli, Niccolò Ottino, David Padoin, Dante Piazzini, Zeno Sarti Zagli.

Se per gli under 14 della pallanuoto Ostia ha decretato la fine della stagione per gli Esordienti A e B della Rari a Castagneto Carducci, a due mesi di distanza dall’ultimo trionfo regionale, si è aperto invece il sipario sulla nuova 2025-2026. Sotto la guida degli allenatori Marco Morabito, Edoardo Lippi, Serena Errichi, Emiliano Bisori, Alessia Baldassini, Sofia Torelli, Margherita Cappabianca, Niccolò Rossi, Ester Perillo, Giovanni Bosi e Giorgia Camiciottoli vi si è tenuto infatti un collegiale di cinque giorni al quale hanno preso parte 93 giovani atleti del nuoto, con un piccolo gruppo della scuola pallanuoto. Il programma ha alternato sedute tecniche, attività a secco per mobilità e prevenzione e momenti ludico-motori con tornei multisport, con finalità dichiaratamente più ludiche che agonistiche per favorire socialità, coordinazione e spirito di squadra.

f. m.