Ravenna Chiefs-Ravens sconfitti dai Seamen: sesta sconfitta in campionato

Ancora in cerca della prima vittoria in campionato i Ravenna Chiefs-Ravens tornano dalla trasferta del Vigorelli di Milano con un’altra sconfitta, la sesta in campionato, battuti di misura 28-21 dai Seamen, storica franchigia milanese. Un finale amaro, per i romagnoli che arrivano ad un passo dalla grande impresa.

L’inizio del confronto è subito intenso: Milano vola 7-0. I Chiefs-Ravens provano a reagire e tra la fine del primo e l’inizio del secondo quarto trovano il touch down grazie al preciso pass di Negretto, per Cevenini. La trasformazione di Cavaliere non va a segno e il punteggio si ferma sul 7-6. I Seamen approfittano di un paio di pesanti errori degli ospiti e arrivano all’intervallo in vantaggio 20-6.

Alla ripresa, però, il lavoro di coach Solmi e del suo staff funziona, perché i Chiefs-Ravens prendono campo: i Seamen sbattono contro la solida difesa ospite, non riescono più a rendersi pericolosi, mentre l’asse Negretto-Cevenini produce ottimi risultati, con i precisi pass del Qb ravennate che trova in più occasioni il receiver, guadagnando yard e facendo ammattire gli avversari: così arrivano due touch down ravennati e Milano inizia l’ultimo quarto con un minimo vantaggio (20-18).

A meno di 2’ dalla fine, gli ospiti vanno per la prima volta in vantaggio grazie al field goal di Cavaliere dalle 30 yard, a conclusione di un lungo possesso in fase d’attacco (20-21). Sembra il colpo di grazia per i Seamen che, però, nell’ultimo drive acciuffano la vittoria, con tanto di trasformazione alla mano per il 28-21 finale.

Seconda Divisione Football Americano. Risultati (12ª settimana): Trappers-Thunders 13-10, Seamen-Chiefs 28-21, Reapers-Bengals 28-10, Tfu-Saint 0-49, Blue Strorms-Grizzlies 60-21. Classifica girone C: Saint (5-1) .833; Bengals (4-3) .571; Thunders (3-4) .428; Chiefs (0-6) 0. Prossimo turno (13ª settimana): Chiefs-Saints, Elephants-Seamen, Daemons-Trappers.

Ugo Bentivogli