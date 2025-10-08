Ravenna, debutto vincente. Pareggio per il Massa

Debutto vincente in serie A1 maschile per il Circolo Tennis Dario Zavaglia di Ravenna che, domenica scorsa, ha battuto 4-2 il Tennis Comunali Vicenza. Artefici del successo ravennate sono Carlo Alberto Caniato (n. 470 nella classifica Atp) e Luigi Valletta, tennisti del vivaio del circolo, e il bosniaco Nerman Fatic (n. 230) con una consolidata esperienza internazionale alle spalle. Nel dettaglio, Caniato ha battuto in due set Gabriele Bosio 7-6, 6-4, Fatic ha superato 6-3 6-4 Andrea Picchione, mentre il 18enne Valletta 7-6 1-6 6-4 Giovanni Peruffo. In doppio, Caniato e Fatic hanno poi vinto anche la sfida con Picchione/Battiston al super tiebreak 2-6 6-1 10-6. Per Vicenza i due punti portano la firma di Battiston e Bosio/Peruffo. Da segnalare che entrambe le squadre sono neopromosse nella massima serie, per cui le sfide più impegnative saranno quelle a venire. Per il Ct Zavaglia l’appuntamento è per domenica 12 ottobre dalle 10.

Invece il Circolo Tennis Massa Lombarda esordisce in serie A1 con un pareggio per 3-3 il match sui campi del Tennis Club Sinalunga. Jacopo Vasamì ha superato nel singolo Matteo Gigante per forfait e a segno è andato anche Francesco Forti che ha superato Marcello Serafini. Lorenzo Rottoli è stato sconfitto da Radu Mihai Papoe e pure l’altro giovane del vivaio, Jacopo Bilardo, 21enne forlivese, ha ceduto in tre set ad Andrea De Marchi. L’equilibrio dopo i singolari si è protratto anche al termine dei doppi, visto che la coppia Bilardo-Forti ha regolato quella toscana De Michele-Serafini mentre Rottoli-Vasami, dopo essersi aggiudicati il primo set, sono stati rimontati dal duo Malfetti-Papoe, per il definitivo 3-3 "Se alla vigilia avremmo firmato per un pari, poi per come si è svolta la giornata non possiamo essere del tutto contenti del risultato – riconosce Fulvio Campomori, dirigente del club romagnolo –. Alla luce dell’indisponibilità per infortunio di Gigante, elemento chiave della formazione locale, non abbiamo colto l’occasione per aprire il nostro percorso con una vittoria su un campo sicuramente difficile. Segnali positivi sono venuti da Forti e Bilardo, che pur perdendo ha fornito in singolare una buona prestazione contro un avversario solido, mentre un po’ sottotono è apparso Rottoli, anche perché non al meglio fisicamente causa un dolore alla schiena. Alti e bassi hanno caratterizzato la prova del doppio Rottoli-Vasamì". Domenica il Ct Massa Lombarda farà il suo debutto all’Oremplast Tennis Arena ospitando il Tc Rungg.