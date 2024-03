Razzoli, altro flop. Va subito fuori

Niente da fare nemmeno questa volta per Giuliano Razzoli, in una stagione di Coppa del Mondo che, davvero, non riesce a procurargli soddisfazioni. I due slalom d’oltreatlantico, che dovevano servire a dare un senso all’annata del "Razzo", pur nella sua parte terminale, si sono invece tramutati in altrettante delusioni. E se a Palisades Tahoe, una settimana fa, l’atleta reggiano aveva rimediato quasi cinque secondi di distacco dai primi, ieri ad Aspen la sua gara è durata in tutto poco più di 11 secondi. Il tempo di buttarsi con coraggio sulla pista, alla ricerca di una prestazione che gli potesse dare chances di accedere alla seconda manche, per poi inforcare subito e vanificare ogni opportunità. Con la conseguente, ovvia, delusione, per lo slalomista azzurro, che giunto alla soglia dei 40 anni aveva ancora voglia di regalarsi qualche momento di serenità agonistica, se non proprio di felicità. Un po’ i problemi fisici accusati, un po’ le prove deludenti, hanno impedito tutto questo. E in attesa di capire cosa succederà nel breve futuro, al campione di Razzolo di Villa Minozzo resta ancora una prova per provare a terminare a toni alti un periodo contraddistinto da note decisamente basse. Razzoli tornerà infatti in gara domenica prossima a Kranjska Gora, in Slovenia in quella che sarà per lui, a meno di centrare un clamoroso podio e potrebbe pure non bastare, sarà l’ultima prova dell’annata. Nella trasferta slovena lo seguirà un pullman di tifosi in partenza da Villaminozzo (per informazioni sul medesimo: 3339949736) e chissà che la presenza dello zoccolo duro dei suoi tifosi, il "Razzo fan club" non possa servire a dargli la spinta per un acuto in zona Cesarini.

Gabriele Gallo