Rbr, Ogden protagonista. L’americano brilla nel test con Faenza

DOLE RIMINI 71 RAGGISOLARIS FAENZA 49

RIMINI: Robinson 8, Leardini 4, Tomassini 6, Denegri 11, Sankare 2, Marini 8, Ogden 21, Pollone, Bonfé, Simioni 11, Ricci, Georgescu. All.: Dell’Agnello.

FAENZA: Camparevic, Bianchi 2, Rinaldin 7, Mbacke 10, Vettori 14, Van Ounsem 6, Longo, Fragonara 3, Gorgati ne, Santiangeli 6, Fumagalli 1. All.: Pansa.

Parziali: 26-12, 14-11, 17-16, 14-10.

Finisce in scioltezza, sul +22, la seconda amichevole di preseason della Dole. Brillante all’inizio, un po’ più sulle gambe nel secondo tempo, ma sempre con discrete trame di gioco contro una squadra di B come il Raggisolaris Faenza. È il giorno dell’abbraccio coi tifosi, in mille per il vernissage al Flaminio, ed è anche il giorno del debutto di Gerald Robinson, per la prima volta in campo dopo aver saltato il test di Imola. L’americano, partito di rincorsa, ha mostrato le solite giocate di classe superiore, anche a livello di assistenze per i compagni. In quintetto, coma a Imola, ecco Denegri, Marini, Pollone, Ogden e Simioni. L’avvio è tutto biancorosso, con due triple di Ogden a mettere benzina per l’11-0 dopo 2’32". I tifosi presenti hanno potuto constatare il valore del lungo americano e allo stesso tempo la differenza sostanziale con Johnson. Più perimetrale e tecnico il nuovo numero 4 della Dole, più fisico e dal lavoro spalle a canestro ‘JJ’.

Ampie le rotazioni, con Robinson subito in campo nel primo quarto a siglare il canestro che vale il 18-2 dopo 7’. Faenza, dopo essersi riassestata, torna sotto e mostra il suo valore, ma Rimini resta avanti abbastanza comodamente e chiude il primo quarto sul 26-12. Come da tradizione estiva, il punteggio si azzera ogni dieci minuti, ma anche nel secondo periodo la musica non cambia. Ogden, migliore in campo, continua a martellare (più da fuori che da sotto) e la Rinascita comincia i secondi dieci minuti con un altro 9-0, che porta il totale su un lusinghiero 35-12. Poi c’è più equilibrio, le fatiche della preparazione si fanno sentire e anche gli errori non mancano. Si segna meno, ma Rbr è comunque avanti e taglia il traguardo sul +3 grazie a una magia di Tomassini, portando il totale partita sul 40-23 dell’intervallo. Chi è ancora all’asciutto dopo la scorpacciata di Imola è Sankare, che rompe il ghiaccio e rimedia col primo canestro del secondo tempo. Raggisolaris molto bene nel terzo quarto, che finisce nelle mani della Dole per un bell’appoggio di Simioni al vetro per il 17-16 (57-39 al 30’). Negli ultimi dieci minuti si va via in scioltezza, ma sempre con tanta fatica a trovare il canestro. Fisiologico, in questo momento dell’anno. Denegri mostra di saper fare tutto sul campo: punti rimbalzi e assist in quantità. Ogden continua a segnare e Dole finisce tra gli applausi dei suoi mille biancorossi. Finisce 71-49, prossimo test martedì alle 18.30 con Roseto. Sempre al Flaminio.

Loriano Zannoni