Reale Mutua Monza Montevecchia Eco Trail 2025: ultimi pettorali e novità staffetta

Gli ultimi pettorali disponibili per l’edizione numero 13 della Reale Mutua Monza Montevecchia Eco Trail sono in via di esaurimento. I concorrenti ammessi sono 250. Domenica 18 maggio, alle 8, i primi scatteranno dalla Villa Reale per inseguire il traguardo al Centro Sportivo di Montevecchia.

L’edizione 2025 presenta una significativa novità, la formula relay: una squadra potrà decidere di partecipare in staffetta. Il primo podista “macinerà“ i 15 chilometri iniziali, il secondo subentrerà per i rimanenti 18 e mezzo. Fra i partecipanti, un ritorno importante è quello di Giorgio Calcaterra. Il taxista romano, classe 1972, è uno specialista: si è anche imposto per tre volte nel campionato mondiale della 100 km di ultramaratona e ha vinto per 12 volte di fila la 100 km del Passatore. "Calcaterra - ha sottolineato Marco Valsecchi, direttore di gara - per questa disciplina è il re, un’istituzione".

Il Monza Marathon Team, promotore della competizione, ogni anno mette in campo una squadra composta da un centinaio di volontari per l’organizzazione della gara. Spazio anche alla solidarietà. La società del presidente Andrea Galbiati ha finora raccolto a fini benefici 315mila euro. Anche quest’anno una parte della quota di iscrizione verrà destinata a sostegno di iniziative di solidarietà: Il MMT supporterà il progetto NextGen Global Health, che suggerisce stili di vita corretti tra i giovani. I fondi raccolti agevoleranno anche il Talents Lab, network di cooperative sociali.

"La Monza-Montevecchia - spiega Paolo Solfrizzo, 250 maratone già archiviate - è un pezzo di storia del podismo brianzolo". Al debutto Giovanni Bressa: "Un fascino unico".

Gianni Gresio