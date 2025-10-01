Record italiano di categoria nelle ’Finali Oro’ di Modena. Bartoli stratosferico. Disco a 63,6 metri

Mattia Bartolini migliora il record italiano Under 18 del lancio del disco. Il portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema ha scagliato il disco fino a 63.60 metri ottenendo il primato italiano di categoria e secondo al mondo nel 2025. Si tratta di un clamoroso risultato arrivato dalla prima giornata della ’Finale Oro’ dei Campionati Italiani di Società Allievi che si sono svolti a Modena.

Bartolini ha migliorato lo storico primato italiano di categoria del lancio del disco (1.5 chili). Una serie impressionante quella dell’atleta classe 2008, che piazza il nuovo record già al primo turno per poi proseguire con altri quattro lanci al di sopra dei 60 metri tra cui un 63.54 metri che supera per la seconda volta il vecchio record. Migliorato il 63.53 che il pugliese Carmelo Musci lanciò a Bari nel maggio del 2018, misura che nelle successive stagioni nessuno aveva neanche avvicinato. Con il risultato di Modena il grossetano diventa il secondo miglior lanciatore Under 18 al mondo della stagione alle spalle dello spagnolo Hugo Casanas (64.51).

Per Bartolini, che quest’anno era arrivato a 61.86 in occasione della medaglia d’argento al Festival Olimpico della Gioventù Europea di Skopje, il definitivo salto di qualità in vista di un 2026 che lo vedrà entrare tra gli Juniores, categoria che il prossimo agosto presenterà come appuntamento principale i Campionati Mondiali nella storica sede statunitense di Eugene.

"Il coronamento di un’annata straordinaria, che ci ha portati a fare delle misure che probabilmente a inizio stagione non ci aspettavamo. E’ stata una gara ad altissima intensità – commenta l’allenatore Francesco Angius insieme ad Adriano Buccelli, presidente dell’Atletica Grosseto Banca Tema –. Ci troviamo di fronte a un atleta fortissimo, che quest’oggi, a 17 anni ancora da compiere, ha messo un timbro nella storia dell’atletica italiana, emergendo già a livello europeo con l’argento agli Eyof".