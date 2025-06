Record italiano per la staffetta 4x100 Cadetti al Memorial Brandoli

La stagione estiva entra sempre più nel vivo e anche i protagonisti in maglia Fratellanza salgono di giri realizzando risultati sempre più interessanti. Gli ultimi giorni hanno visto salire alla ribalta la staffetta 4x100 Cadetti che, dopo aver riscritto uno dei record sociali più longevi e significativi, si è presa anche il primato italiano. A Rovereto, invece, arrivano segnali importanti da Enrico Montanari nel salto triplo e da Alessandro Pasquinucci nel mezzofondo.

La terza edizione del Memorial Antonio Brandoli, andata in scena ieri al Campo Comunale di Modena, è stata la cornice che ha portato al primato italiano della staffetta 4x100 Cadetti. Dopo il grande risultato di qualche settimana fa, infatti, il quartetto composto da Dylan Rovatti, Antonio Esposito, Luca Guerra e Daniel Milo (nella foto) ha alzato ulteriormente l’asticella portando il cronometro sul 43”46 che rappresenta il nuovo record nazionale per la categoria.

Nel peso e nel martello secondo posto per Lorenzo Puliserti rispettivamente con 14,35 e 57,12 metri. In campo femminile ottimi segnali da Anna Volpi che vince la gara di triplo con 12,09 metri. Nella 4x100 Cadette con il successo di Alice Cuoghi, Olivia De Maria, Ilaria Cuoghi e Sara Barbieri in 49”92.