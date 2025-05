Reggiana Boxe Olmedo brilla alla World Boxing Cup e Les Ceintures

Nuove soddisfazioni per la Reggiana Boxe Olmedo. Alfred Commey è stato assoluto protagonista alla World Boxing Cup – Felix Stamm Tournament di Varsavia, una delle competizioni internazionali più prestigiose del calendario dei campionati del mondo AIBA. L’atleta di casa nostra ha aperto il torneo facendo un’impresa, battendo per kappao tecnico il polacco Michal Pierzchala (campione di casa) dopo averlo contato tre volte in un match che ha lasciato il pubblico di Varsavia senza fiato. Una prova che ha confermato il talento e la potenza del pugile reggiano nei 75–80 kg. Nei quarti di finale ha poi affrontato e sconfitto Ammar Abduljabbar, rappresentante della Germania arrendendosi solo in finale contro l’uzbeko Javokhir Ummataliev, pugile di alto livello e grande esperienza.

"Alfred ha dimostrato di essere già oggi un pugile internazionale – commenta il presidente della Reggiana Boxe Emiliano Martinelli –. Ha battuto due avversari fortissimi, uno dei quali in casa propria, e ha lottato fino alla fine per l’oro. È un risultato che ci rende orgogliosi e ci fa capire che siamo sulla strada giusta". Come dicevamo, le soddisfazioni sono state molteplici perché la campionessa reggiana Michel Vescovini ha messo di nuovo il suo sigillo sulla 19ª edizione di ‘Les Ceintures’, aprendo la giornata delle finali con un capolavoro tattico che vale la seconda cintura consecutiva per la Reggiana Boxe Olmedo.

Nella finale dei 52 kg ha neutralizzato la francese Maireen Clodomir Desruisseaux colpendola d’anticipo con il suo marchio di fabbrica – diretto sinistro a segno e gancio destro d’uscita – sino al verdetto unanime che l’ha incoronata regina d’Europa tra le dilettanti d’élite.

La giornata ha poi fruttato anche due splendide medaglie d’argento e una di bronzo: Sabri Mouchine (54 kg) si è arreso di misura (split decision 2-1) al lusitano Leandro Almeida dopo nove minuti a ritmo serrato, mentre Manuel Cucci (60 kg) ha ceduto ai cartellini al campione montenegrino Vukasin Blazic. Davide Martelli (71 kg) si è fermato in semifinale, superato ai punti dal francese Ibrahim El Boubkari: per lui una preziosa medaglia di bronzo che completa il bottino granata.

"Michel ha dimostrato quanto conti il tempismo: oggi ha vinto prima di tutto con l’intelligenza – ha commentato il tecnico Michael Galli –. Sabri e Manuel hanno dato tutto contro rivali più esperti, uscire dall’Halle des Sports con due argenti è comunque un segnale forte. Siamo orgogliosi anche del bronzo di Martelli, fermato di misura in semifinale".

