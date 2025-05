Reggiana Nuoto brilla agli Assoluti Unipol e al Torneo Esordienti A

Risultati importanti per Reggiana Nuoto, con le ottime prestazioni di Stocchetti agli "Assoluti Unipol", il 3° posto al "Torneo a squadre Esordienti A" e la convocazione di Baldi e Stocchetti in Rappresentativa regionale. Con la partecipazione al "4° Trofeo Città di Lodi", dal 25 al 27 aprile, per i giovani nuotatori reggiani è iniziata ufficialmente la stagione estiva. Nella classifica a squadre la società granata si è classificata al 14° posto su 36 società partecipanti, con 116 punti. Alla gara si sono distinti in particolare: Gianpaolo Benelli, bronzo nei 200 e nei 50 stile libero (Ragazzi), Alessandra Valente, bronzo nei 50 farfalla (Ragazzi), Nicolò Baldi, argento nei 50 farfalla (Ragazzi), Federico Zini, bronzo nei 100 rana (Ragazzi) e Alessandro Neri, bronzo nei 50 rana (Assoluti). Ottime prestazioni anche di Riccardo Stocchetti ai "Campionati Italiani Assoluti Unipol", svoltisi dal 13 al 17 aprile a Riccione. L’atleta reggiano ha sfiorato la finale Junior nei 50 dorso con il tempo di 26’68’’, restando fuori per 5 centesimi, ma registrando un nuovo primato personale e record societario. Personal best anche nei 50 stile libero, con 23’78’’. Infine ha conquistato la finale Junior nei 100 dorso, stabilendo il nuovo primato societario e togliendolo al suo allenatore Filippo Barbacini; ha chiuso poi al 6° posto, migliorando ulteriormente. A Carpi, domenica 6 aprile, al "Torneo a squadre Esordienti A", la società reggiana si è qualificata terza con 65 punti, conquistando 2 ori, 2 argenti e 2 bronzi. In seguito ai risultati ottenuti, gli atleti Baldi e Stocchetti sono stati convocati in Rappresentativa regionale. Grande attesa ora per "XVI Trofeo del Tricolore", che si svolgerà in via Melato sabato e domenica.

