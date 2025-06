Reggiana Nuoto celebra la stagione con eventi e successi ai Campionati Italiani

Festa di fine anno in grande stile per Reggiana Nuoto, a fine maggio, presso la piscina di casa, in via Melato. L’evento "Reggiana Nuoto in festa" si è aperto con l’esibizione delle giovani atlete del sincronizzato, accompagnate dai racconti dei bimbi della scuola nuoto, gli atleti del nuoto agonistico hanno poi partecipato allo ‘staffettone’, in gruppi misti e non divisi per categorie, infine si sono esibiti gli allievi della pallanuoto. Per tutta la giornata sono state organizzate anche attività ludiche e sportive per bimbi e non sono mancati truck food e dj set. Un fitto programma che ha coinvolto tutti i tesserati, dai più piccoli agli agonisti, con grande soddisfazione della presidente della società, Mila Sabattini, che ringrazia "tutti i soci, i bimbi, gli agonisti, gli adulti e gli istruttori che hanno reso fantastica la giornata".

Sempre a fine maggio, dal 23 al 25, allo "Stadio del Nuoto" di Riccione si sono disputati i "Campionati Italiani Assoluti di nuoto per salvamento". Per la società granata sono scesi in acqua, migliorando i tempi e salendo di posizione nella classifica italiana: Asia Bertolini, Emma Daniello, Sara Torri, Lia Gambetti, Camilla Caffarri, Filippo Costi, Mattia Gambetti, Simone Mongelluzzo, Loris Prokofjevs e Nicoló Bedeschi. Menzione d’onore a Bertolini e Gambetti, che hanno sfiorato il podio per soli 3 centesimi nella staffetta ‘Line Throw’.

Seconda apparizione in mare, poi, per il settore salvamento in occasione del "Campionato Italiano Assoluto Surflifesaving", a Riccione, il 26 e 27 maggio, dove i ragazzi reggiani si sono cimentati in diverse prove portando a casa buoni risultati e un grande bagaglio di esperienze per il futuro. Per i tecnici Copparosa e Maramotti si è trattato di: "un’ottima occasione per cimentarsi in gare ancora ‘nuove’ e fare esperienza in vista dei ‘Campionati italiani di categoria’ a settembre".