Regionali di salvamento. Domina il centro nuoto Macerata: conquistate 106 medaglie

Centro Nuoto Macerata Fior di Grano "dittatore" nel Salvamento. È proprio impossibile spodestare la società del capoluogo che, come avviene dal 2018, è risultata nuovamente la migliore delle Marche ai Regionali di salvamento. Gli atleti che si allenano nella piscina di viale Don Bosco hanno collezionato 106 medaglie, delle quali 48 d’oro (7 grazie alle staffette). Vittorie e podi maturati davvero in ogni specialità. L’elenco è infinito, tocca limitarsi alle "sole" vittorie o quasi...Nel torpedo tante gioie al femminile, con Razeti che si è imposta tra le Ragazze, mentre Iezzi e Lorenzetti hanno firmato una doppietta nelle Juniores. La Cera ha ribadito la superiorità tra le Seniores, seguita da Brandi e le due hanno mantenuto le posizioni anche negli Assoluti femminile. Al maschile trionfo di Luchetti e Tognetti nei Cadetti. Nei 200 ostacoli podio tutto in rosa, Balestrini ha confermato la sua leadership tra le Assolute davanti a Paglialonga e Giada Leboroni. Dopo l’argento Paglialonga si è aggiudicata l’oro Juniores, mentre Noemi Leboroni ha dominato tra i Cadetti. Prestazioni di rilievo anche nei 100 pinne, dove Cera ha vinto tra le Assolute, seguita da Balestrini e Brandi. Tra gli Juniores maschili dominio di Campanella e primo posto per Zaffrani nei Cadetti, secondo Scarponi. Poi Pianesi è stato protagonista anche nel 50 trasporto manichino, vincendo sia Assoluti che Seniores. Marsuzi invece ha conquistato l’oro nei Cadetti. Quarchioni ha vinto tra le Ragazze, mentre Calabrese ha trionfato tra le Juniores. Nel 200 Superlife Saver Razeti, prima nella categoria Ragazze. Anche nel Percorso misto il CNM ha brillato. Feste in Assoluti e Seniores sia al maschile che al femminile, rispettivamente grazie a Pianesi e Balestrini. Infine Paglialonga prima e Calabrese seconda tra le Juniores.

Andrea Scoppa