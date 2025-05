Riccardo Cavina trionfa alla Raimondi Golf Cup al Golf Club Le Fonti

Dopo le due splendide vittorie del fine settimana del 11 maggio, Riccardo Cavina si è ripetuto poi sabato 18 nella Raimondi Golf Cup, gara che ha dato il via all’attività agonistica del weekend trascorso del Golf Club Le Fonti. Il giovane e bravo golfista della squadra agonistica del circolo castellano ha completato le 18 buche da campionato in 68 colpi, quattro meglio del par, vincendo così la gara. In prima categoria Marco Ciani (37) ha superato di misura Giordano Rivi e Andrea Fughetta. In seconda categoria, invece, successo per Paolo Spada (40) seguito da Michela ventura (39) e Cristian Chiarini (38) mentre in terza categoria vittoria per Lidia Diotallevi, autrice di ben 43 punti. Il giorno seguente, domenica, un altro giovane della squadra del club castellano, Matteo Monini, ha battuto il par del campo concludendo il percorso con 71 colpi, vincendo la gara del Villaggio della Salute. Fabrizio Bellocchio (38) e Rocco Cracas (42) si sono imposti nelle categorie nette precedendo rispettivamente Lorenzo Bufferli (36) ed Enea Barnabé (39), mentre Fabio menati (35) e Michela Ventura (39) hanno completato i podi. Appuntamento con le gare al prossimo weekend.

Andrea Ronchi