Riccardo e Demis Cavina da record

II mese di febbraio al Golf Club Le Fonti si è aperto con il rinvio, causa maltempo, del GolfUp Trophy. Grazie all’incessante lavoro degli addetti al campo e all’ottimo fondo con drenaggio perfetto, domenica 2 febbraio oltre 70 giocatori si sono affrontati nella Double Monkey, gara giocata con formula a coppie.

Il livello di gioco è stato molto elevato con ben tre coppie al via con handicap di gioco totale inferiore a quattro. Riccardo e Demis Cavina (allenatore di Andrea Costa, Cremona e Progresso) erano tra i favoriti al via e hanno vinto la gara grazie a uno strepitoso giro in 67 colpi, ben cinque meno del par previsto per i professionisti.

I due hanno dovuto dar fondo a tutta la loro esperienza per superare, di un solo colpo, Angelo Tonelli e Federico Cavina, terzi nella categoria netta con 44 punti. Sul gradino più alto del podio Matteo Tonelli e Filippo Culot con ben 48 punti. Alle loro spalle, a 44, Leonardo e Niccolò Rotunno. Medaglia di legno, con tanti applausi, per Mauro Berti e Francesco Cennamo, appaiati nel gruppo a 44 punti.