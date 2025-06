Riccardo Trillini guida l'Olympiacos Pireo al quarto scudetto in Grecia

L’allenatore cingolano Riccardo Trillini, tra i tanti successi in Coppe, tornei internazionali e a livello mondiale, ha vinto due scudetti in Italia, uno in Lussemburgo e l’altra sera ha collezionato il quarto in Grecia, guidando al successo l’Olympiacos Pireo di Atene contro l’Aek, la rivale concittadina e irriducibile avversaria nella pallamano. "Ora qua – ammette Trillini – sono tutti incredibilmente felici, alla vigilia era impensabile che l’Olympiacos conquistasse il quinto titolo". Trillini è arrivato lo scorso 5 marzo all’Olympiacos quarto in classifica e durante la stagione è sempre stato battuto dall’Aek: per prevalere, la dirigenza lo aveva dotato di 13 assi stranieri. "In organico l’Olympiacos – precisa Trillini – di stranieri ne ha quattro, e 13 sono i greci". Dunque c’è stato da lavorare sodo. "La stampa – spiega il tecnico cingolano – aveva coniato l’espressione ‘Dogma Trillini’ per evidenziare la mia filosofia operativa. Ora, hanno scritto i quotidiani sportivi, la definizione è completata da un nome più prestigioso: ‘Scudetto’". Com’è stato esplicitato il ‘Dogma Trillini’? "Con una serie di sostantivi: determinazione, metodo, guida tecnica solida e coerente, spiccata identità, organizzazione, cultura del lavoro, fiducia nella validità di questi principi". La fase finale effettuata sfidando l’Aek nelle previste cinque partite dei playoff per l’Olympiacos era iniziata bene. "Abbiamo vinto le prime due gare 27-32 in trasferta e 31-26 in casa, poi però – chiarisce Trillini – l’Aek ha recuperato affermandosi 36-30 davanti al suo pubblico e 27-30 da noi. Quindi è diventata decisiva l’ultima sfida: siamo stati subito avanti di 6, verso la conclusione eravamo in vantaggio 31-26, poi lo scarto si è ridotto, 31-30, finché a 15“ dal termine abbiamo prevalso 32-30. Incredibile e travolgente l’entusiasmo, la vittoria insperata lo ha reso incontenibile". E domani Trillini diventerà 60enne. Auguri