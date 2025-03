Riccione Academy in alto. La final eight è a un passo

Pur senza la stella Viktorija Listunova, ferma per la rottura del tendine d’Achille, la Ginnastica Riccione Academy chiude al nono posto la seconda prova del Campionato di A1 e si avvicina alla Final Eight di fine stagione. La tappa di Ancona, vinta da Vercelli e con Civitavecchia e Brixia a completare il podio, ha visto le riccionesi piazzarsi none col punteggio totale di 149.400. La classifica generale ora racconta di un ottimo sesto posto con 304.900 punti e di un possibile approdo alla Final Eight di Firenze.

"È stata una prova di carattere da parte delle ragazze, che hanno espresso un grande senso di squadra e una forte unione di intenti, fondamentali per centrare questo piazzamento – commenta il presidente del club, Francesco Poesio –. Hanno sfiorato i 150 punti ed è un risultato che ci permetterà, anche se non è ancora matematico, di rimanere nella massima categoria per il terzo anno consecutivo e molto probabilmente di andare per il secondo anno di fila alle finali scudetto".

Tutte le ginnaste hanno messo il loro mattoncino, su tutte Rebecca Aiello. "Rebecca ha di nuovo superato i 53 punti confermando di aver raggiunto un ottimo livello, sia tecnico che fisico. Adriana Poesio e Sofia Brocchi sono cresciute molto rispetto alla prima gara. E anche Rebecca Casula ha dato il suo apporto. Così com’è stata importante la presenza di Aurora Pilolla, che sta recuperando dall’infortunio".

La terza e ultima prova prima delle Final Eight è in calendario sabato 22 marzo a Desio.