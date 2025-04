Riconoscimento Palma d’Argento al Merito Tecnico per Fipsas Ferrara

Importante riconoscimento per la sezione Fipsas di Ferrara, la scorsa settimana a Bologna. Il presidente del Coni Giovanni Malagò, insieme al presidente regionale Andrea Dondi, ha consegnato al presidente della sezione Fipsas di Ferrara Paolo Gamberoni la Palma d’Argento al Merito Tecnico del Coni, per la promozione, sia divulgativa che didattica, della pesca sportiva nel territorio ferrarese.

In campo agonistico, sui campi di gara del Po di Volano a Medelana e sul Navigabile a Migliarino ha preso il via, con la disputa delle prime due prove, il Trofeo di Serie A2. L’Italia è suddivisa in sette gironi di Serie A e le prime classificate dei sette gironi al termine delle prove valide si qualificano per la fase finale in programma per il 4 e 5 ottobre nel Canale 8000 a l’Aquila e 8 e 9 novembre alle Vallette di Ostellato per la vittoria dello scudetto.

Al Trofeo di Serie A2 del 2025 per Ferrara sono presenti la Canne Estensi Colmic con la formazione composta da Pietro Mare, Paolo Gamberoni, Cristiano Vanzini, Antonio Servidei e la PS FE Casumaresi Tubertini che mette in campo Tiziano Pellegatti, Fabrizio Menegatti, Manuel Cancelli, Simone Ferioli. La gara di sabato ha visto una buona resa dei campi di gara con un pescato medio di oltre 8 kg. vittoria per l’Amo Santarcangiolese con 8 penalità 15° posto per la Canne Estensi Colmic con 19 penalità e 25° posto per la PS FE Casumaresi Tubertini con 26 penalità.

Gara due di domenica 13 aprile ha visto scendere la pescosità media che si è attestata sui 7 kg. vittoria di tappa per il Team Cravalcore Tubertini con 5 penalità, 11° posto per la PS FE Casumaresi Tubertini e 18° per la Canne Estensi Colmic. La classifica combinata è guidata dal Team Crevalcore Tubertini con 18 penalità, le ferraresi 13° posto per la Canne Estensi Colmic con 40 penalità e 20° posto per la PS FE Casumaresi Tubertini con 44 penalità.