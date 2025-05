Ricordo di Nino Benvenuti: la foto speciale di Gianfelici e Torregrossa

Ci sono momenti indimenticabili fermati per sempre da una foto e quella scattata nel 1975 ha un valore speciale per Alcide Gianfelici e Riccardo Torregrossa di Chiesanuova perché li ritrae assieme a Nino Benvenuti, il campione olimpionico di pugilato e vincitore di tanti titoli morto pochi giorni fa. Un clic che ha un valore speciale per questi due tifosi perché li ritrae assieme a una leggenda dello sport italiano, capace di vincere il titolo mondiale dei superwelter dal ’65 al ‘66 e dei medi tra il ‘67 e ‘70, ma anche di spingere molti italiani ad alzarsi di notte per seguire alla radio i match disputati al Madison Squadre Garden di New York. Alla notizia della morte del campione i due sono andati a ripescare quella foto che ha riportato alla luce una valanga di ricordi e il loro pensiero è corso anche a Federico Scarponi, grande protagonista della boxe degli anni Cinquanta. Ed è stato proprio Scarponi, che poi ha fatto il rappresentante di pelli e scarpe, a fare quello scatto con Torregrossa, che aveva una azienda, e Gianfelici, i due amici di Chiesanuova visibilmente emozionati.